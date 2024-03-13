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KÖAK’tan Afete Karşı Başarılı Tatbikat

Körfez Belediyesi tarafından, olası afet durumlarına destek olmak amacıyla kurulan arama kurtarma ekiplerinin AFAD ve temel ilk yardım eğitimleri tamamlandı. 28 kişiden oluşan afet timi, uygulamalı tatbikat çalışmalarına da başladı.

KÖAK'tan Afete Karşı Başarılı Tatbikat

13 Mart 2024 Çarşamba 10:30


  Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında Körfez Belediyesi bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğü kurulmuş ve müdürlük bünyesinde de arama kurtarma ekibi oluşturulmuştu. Belediye personellerinden oluşturduğu 28 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibi, AFAD ve temel ilk yardım eğitimlerini tamamladıktan sonra sertifikalarını alarak tatbikatlara başladı. Tüm eğitimleri başarılı şekilde gerçekleştiren Körfez Belediyesi Arama Kurtarma (KÖAK) ekibine, K9 arama kurtarma köpeği Patron’da dahil edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer, “Olası afet durumlarına destek olmak amacıyla KÖAK ekibimizi kurduk. Ekiplerimiz belirli periyotlarla, oluşturulan tatbikat bölgelerinde eğitimlerini sürdürüyor. Tüm malzeme ve ekipmanlar ile araç tahsisini sağladık. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de bu noktada bizlere her türlü desteği sundu” dedi. 
 
  Patron sınavı başarıyla geçti 
  KÖAK köpeği Patron, AKUT (Arama Kurtarma Derneği) tarafından 8-9-10 Mart tarihlerinde IRO ile birlikte İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası IRO Arama Kurtarma Köpekleri Sınavı’nda itaat ve enkaz kategorisinde 5’inci seviyeyi başarıyla tamamlayarak, sertifika almaya hak kazandı. Afete karşı ekiplerinin hazır olduğunu söyleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Özellikle Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında arama kurtarma ekiplerinin ne kadar önemli ve elzem olduğunu ülke olarak gördük. Rabbim böyle afetler göstermesin ama olduğu zamanda hazırlıklı olmak gerekiyor. Umarız bir daha hiç afet yaşamayız ama olası zorluklara karşı artık Körfez’de ekibimiz göreve hazır” dedi. 
                                       


İHA
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