Körfez, Kendi Elektriğini Üretecek

Yeni iş makinelerinin de kazandırılacağı Körfez'de mevcut olan sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi dışında geniş kapsamlı bir rehabilitasyon merkezi daha yapılacak.

Körfez Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin tek tek görüşüldüğü toplantıda, kültür sanat komisyonunun raporu görüşüldü. Geleneksel olarak gerçekleştirilen Kiraz Festivali'nin bu yıl 5-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Karar oy birliği ile kabul edildi. Festival kapsamında 5 Temmuz'da kortej yürüyüşü ve halkoyunları gösterisi gerçekleştirilecek. 6 Temmuz'da da Hereke Kalesi'nde Kısa Film Festivali'nin galası gerçekleştirilecek. Son gün 7 Temmuz'da ise çocuklar için gün boyu çocuk şenliği ve uçurtma şenliği yapılacak. Akşamında ise yerel sanatçıların konseri olacak.

Meclis toplantısında Başkan Söğüt’e hayata geçirilecek projeler ve ihtiyaç doğrultusunda alınacak iş makineleri için kredi çekme yetkisi de verildi. Başkan Söğüt, konuyla ilgili meclise bilgi vererek, "Geçtiğimiz yıl aslında temelini atmıştık. Güneş Enerji Sistemi’ni hayata geçireceğiz. GES, kendisini ortalama 5 yılda zaten maliyetini karşılayan bir sistem. 1 megawatt elektrik üretecek GES projesinin maliyeti yaklaşık 30-35 milyon TL. Biz Körfez için yaptırdığımız incelemelerde 2 megawatt elektrik üretecek tesis kullanabiliyoruz. Bu da yaklaşık 70 milyon TL'lik bir yatırım demek. Alacağımız kredinin büyük kısmını buraya harcayacağız. İş makinelerimiz zamanla yıpranıyor. Hizmetin aksamaması için bunları yenileyeceğiz. İhtiyacımız olursa da cari giderlerimiz için kullanacağız" dedi.

"Daha büyük bir barınak inşa edeceğiz"

Yaklaşık 100 milyon TL'lik kredinin kullanılacağını belirten Başkan Söğüt, "Tabii farklı projelerimiz de olacak. Sokak hayvanlarımızla ilgili barınak projemiz hazır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın onayı bekleniyor. Onların onayı geldiği anda alan ve projemiz hazır. Daha büyük bir barınak inşa edeceğiz. Şu an bir rehabilitasyon merkezimiz, orada görevli 2 veteriner ve teknik personelimiz var. Her gün sahadan kısırlaştırılması gereken sokak hayvanlarını toplayıp kendi rehabilitasyon merkezinde hem de Büyükşehir Belediyemizin tesisinde çalışma yürütüyoruz. Bundan sonra da yeni tesisle bu çalışmaları daha da geniş kapsamlı yapabileceğiz" diye konuştu.

İHA