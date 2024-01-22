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Toprak Kaymasının Meydana Geldiği Alan Güvenli Hale Getirildi

Gölcük Yeni Mahalle'de temel hafriyat kazısı sırasında toprak kayması meydana gelen alanda yapılan taş duvarla çevre emniyeti sağlandı.

Toprak Kaymasının Meydana Geldiği Alan Güvenli Hale Getirildi

22 Ocak 2024 Pazartesi 18:14

 Gölcük'ün Yeni Mahalle 336. Sokak'ta bulunan alanda inşaat temel hafriyatı sırasında toprak kayması meydana gelmiş, hafriyat alanının yanındaki 5 katlı bina güvenlik anacıyla boşaltılmış ve mühürlenmişti. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer olayın ardından, Başkan Yardımcıları Nuri Barış ve Vedat Eren, Yapı Kontrol Müdürü Engin Çolak, Zabıta Müdürü Erdinç Yazıcı ile birlikte bölgeye giderek önlemlerin alınmasına nezaret etmişti. 
 5 katlı binanın güvenli hale gelmesi için müteahhit firma ile görüşülerek, Gölcük Belediyesi denetiminde taş duvar çalışması başlatıldı. Bugün itibariyle taş duvar çalışması büyük ölçüde tamamlandı. Güvenliğin sağlanması sonrasında, bina sakinleri evlerine geri döndü. Başkan Sezer olay yerine giderek, çalışmaları yerinde inceledi. 
                                     


İHA
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