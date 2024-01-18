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Ulaşlı Arama Kurtarma Ekibi Kuruldu

Gölcük Belediyesi'nin destekleriyle kurulan Ulaşlı Arama Kurtarma (ULAŞ) ekibi, yeni yerinde faaliyetlerine başladı.

Ulaşlı Arama Kurtarma Ekibi Kuruldu

18 Ocak 2024 Perşembe 11:18


 Ulaşlı Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından kurulan, Ulaşlı Arama Kurtarma (ULAŞ) ekibini, daha önce sebze hali olarak kullanılan yeni yerlerinde faaliyetlerine başladı. ULAŞ ekibini ziyaret eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çalışmalar hakkında dernek yöneticilerinden bilgi aldı. 
 Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapamaya devam edeceklerini ifade eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Özverili ve gayretli çalışmalarıyla takdir ettiğim Dernek Başkanı Ercan Tekin ve dernek üyesi gençlerimize, ULAŞ ekibi olarak da sürdürecekleri faaliyetlerinde başarılar diliyorum" dedi. 
                                        


İHA
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