45 Yıllık Gazetecilik ve Belgeselcilik Hatıraları Torunla Canlı Haberde Anlattı

Gebze Teknik Üniversitesi Hünkâr Çayırı ve Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu'nun 45 yıllık canlı şahidi olarak tanınan İKTAV Başkanı İsmail Kahraman, torunu Asım Eymen ile birlikte bölgedeki tarih ve kültürü canlı yayında izleyicilerle buluşturdu.

Gebze'nin tarihi ve kültürel mirasını canlı yayında aktaran Kahraman, Çayırova Teknik Bahçıvanlık Okulu'ndan başlayarak Gebze Teknik Üniversitesi'ne uzanan 90 yıllık bir tarih yolculuğuna eşlik etti. Gebze'nin geçmişine ışık tutan Kahraman, bölgenin yarım asırlık canlı şahidi, araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak, torununa bilgi vererek bölgeyi tanıttı.

Canlı yayında bir araya gelen Kahraman ve torunu Asım Eymen, www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com üzerinden izleyicilere bölgenin tarihine dair detaylı bilgiler sundu. Geçmişin hatıralarını canlı yayında yeniden yaşatan Kahraman ve Eymen, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Gelecek nesillere aktarılan bu önemli miras, bölgenin tarih ve kültürünün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir adım olmayı sürdürüyor. İKTAV Başkanı İsmail Kahraman ve torunu Asım Eymen'in bu anlamlı etkinliği, bölge halkı ve izleyiciler tarafından takdirle karşılandı.

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