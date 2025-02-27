Dünyaya gözlerini ambulansta açtı

Olay, 25 Ocak'ta gece saatlerinde Arslanbey Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile ziyareti sırasında doğum sancıları başlayan Ş.G., (24), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Saat 01.10 sıralarında olay yerine ulaşan Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, doğum sürecinin başladığını belirledi. Ambulansta gerçekleşen doğumda bir kız çocuğu dünyaya getiren ekipler, anne ve bebeğini sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaştırdı. Ani gelişen doğumun ardından anne Ş.G, kızını kucağına alarak sağlık ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ş.G.'nin ikinci kez anne olduğu öğrenildi.

"Böyle bir olayla karşılaşmamıştık"





Doğumu gerçekleştiren paramedik Kübra Özcan, olayın kendileri için de unutulmaz bir hatıra olduğunu belirterek, "24 yaş, başlamış doğum vakası ihbarı üzerine çıkış yaptık. Hastaya ulaştığımızda direkt ambulansa aldık. Muayenesinde 'taçlanma evresi' dediğimiz doğumun başlangıcının gerçekleştiğini gördük. Sonrasında hastaya doğumun başladığını ve sakin olması gerektiğini anlattık. Ona yardımcı olacağımızı söyledik. O da bizi dinledi ve güvendi. Nefes egzersizleri ve doğum manevralarıyla bebeğimizin doğumunu gerçekleştirdik. Bir kız çocuğuydu kendisi. Ardından sağlıklı bir şekilde annesini ve kız çocuğunu hastaneye teslim ettik. Daha öncesinde böyle bir olayla karşılaşmamıştık. Kırsal bölgede olduğumuz için hastanın aciliyeti vardı. Hızlı müdahale etmemiz gerekiyordu ve gerekeni yaptık. Biz de çok mutluyuz" dedi.

İHA