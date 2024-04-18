YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İzmit Körfezi’nde Biyoçeşitlilik Araştırması Sürüyor

Denizden çıkarılan dip çamuru, 430 bin metreküpe ulaştı

İzmit Körfezi'nde Biyoçeşitlilik Araştırması Sürüyor

18 Nisan 2024 Perşembe 13:04

İzmit Körfezi’nde dip çamuru temizliği yapan Büyükşehir, İstanbul Üniversitesi ile birlikte biyoçeşitliliğin ortaya çıkarılması çalışmalarını sürdürüyor. 
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesinin bir ayağı olan dip çamurunun biyoçeşitliliğe etkisi araştırılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesine bağlı ‘Yunus S’ isimli araştırma gemisi ile 2024 yılında ikinci örnekleme çalışması yapıldı. 5 yıl sürmesi planlanan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesi ile toplam 8,5 milyon metreküp çamur, dipten çekilerek bertaraf edilecek. Bu güne kadar yüzde 60 kuruluğa ulaşarak denizden çıkarılan çamurun miktarı 430 bin metreküpü buldu. 
 
  4 noktada çalışma 
  2023 yılının şubat ayında başlatılan örneklemeler aylık periyotlar dâhilinde sürdürülüyor. Bu kapsamda araştırma görevlileri nisan ayı örneklemelerini aldı. Araştırma gemisi İzmit Körfezi’nde belirlenen noktalardan örnekleme çalışmaları yapıyor. Buna göre dip çamuru çekilecek alanda 3 örnekleme noktası ve çalışma alanının biraz dışarısında ise 1 adet referans örnekleme noktası olmak üzere toplam 4 noktada çalışma yürütülüyor. 
  Çalışma dahilinde deniz suyundaki değişken parametreler, besin tuzları, klorofil-a, bakteriyolojik analizler, fitoplankton analizleri, zooplankton analizleri, balık ve bentik organizma çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışma ile mevcut denizel biyoçeşitliliğin ortaya çıkarılması sağlanacak. Dip çamuru çekme işlemi öncesinde başlatılan biyoçeşitlilik izleme çalışmasının, dip çamurunun çekildiği dönem ve sonrasını kapsayacak şekilde ileriki dönemlerde de devam ettirilmesi planlanıyor.  
  Böylece İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği çalışmalarının muhtemel olumlu etkilerinin ortaya konması sağlanacak. 
                                     


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Körfez
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit Tren Garı’na Ulaşımda Asansör Kolaylığ İzmit Tren Garı’na Ulaşımda Asansör Kolaylığ
Hassas Ciltler İçin Doğru Güneş Kremi Seçimi ve Kullanımı Hassas Ciltler İçin Doğru Güneş Kremi Seçimi...
7 bin Metrekare Alana Sosyal Tesis 7 bin Metrekare Alana Sosyal Tesis
Darıca’da Parklar Çocuklar İçin Yaza Hazırlanıyor Darıca’da Parklar Çocuklar İçin Yaza Hazırlanıyor
23 Nisan’da Bi Dünya Eğlence 23 Nisan’da Bi Dünya Eğlence
Başkan Hasta Ve Yaşlıların Ayağına Gitti Başkan Hasta Ve Yaşlıların Ayağına Gitti
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

İzmit Tren Garı’na Ulaşımda Asansör Kolaylığ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Tren Garı’na ulaşımda yayalara asansör kolaylığı sağlıyor.

Haberi Oku