Kafede Çıkan Silahlı Kavgada Kardeşten Sonra Ağabey de Hayatını Kaybetti

"5 Yıl Boyunca Bir Belediye Başkanı Bününü Gün Eder, Verdiği Sözü Unutursa O Zaman Emanet Yere Düşmüş Olur"