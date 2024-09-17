Kocaeli'de Müzikholde 1 Kişinin Öldüğü Kavgada 8 Tutuklama Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde müzikholde işletme müdürünün hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavga ile ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17 Eylül 2024 Salı 10:20