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Kocaeli'de Müzikholde 1 Kişinin Öldüğü Kavgada 8 Tutuklama

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde müzikholde işletme müdürünün hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavga ile ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de Müzikholde 1 Kişinin Öldüğü Kavgada 8 Tutuklama

17 Eylül 2024 Salı 10:20

 13 Eylül tarihinde Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan bir müzikolde tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgada eğlence mekanının işletme müdürü hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında O.M, S.Ç, S.Ç, C.Ü, T.Ç, S.Ç, B.Y, C.K, S.Ö, İ.K, A.E.K isimli 11 kişi gözaltına alındı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden S.Ç, T.Ç. ve S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, C.K, O.M, C.Ü, B.Y, S.Ç, S.Ö, A.E.Ç. ve İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
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