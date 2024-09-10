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302 Çocuk Sünnet Oldu

Kartepe'de 14. geleneksel sünnet şöleni düzenlendi. Renkli anlara sahne olan şölende 302 çocuk sünnet ettirildi.

302 Çocuk Sünnet Oldu

10 Eylül 2024 Salı 11:11

 Kartepe Belediyesi'nin geleneksel sünnet şöleninin 14'üncüsü Meşelik Park'ta düzenlendi. Şölen, davul şov eşliğinde sünnet kıyafetini giyen çocukların alana gelmesiyle başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında Kartepe Belediyesi halk oyunları gösterisi ile devam eden sünnet şöleninde tasavvuf ekibinin konseri büyük beğeniyle izlendi. Sünnet şöleninde çocuklara pamuk helva, patlamış mısır, dondurma ve çeşitli ikramlar da verildi. 
 Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe Belediyesi olarak hemşehrilerimizin her anında yanlarında oluyoruz. Evlatlarımız bugün dinimizin emrini Peygamber efendimizin sünnetini, örf, adet ve kültürümüzün gereğini yerine getiriyor. Delikanlılığa adım atan yavrularımızı gönülden tebrik ediyorum ve kıymetli ailelerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum.  Allah evlatlarımızın bugünkü gibi yarın da düğün merasimlerini görmemizi hem ailelerine hem de bize nasip etsin. Onların yolunu bahtını ve geleceğini açık etsin" dedi. 




İHA
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