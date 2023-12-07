Çayırova'da Marketler Denetlendi

Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ve Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bugün ilçe genelindeki market ve satış noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Vatandaşların alışveriş yaparken karşılaşabilecekleri olumsuz durumları ortadan kaldırmak adına denetimlerini sıklaştıran Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bugün Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerle birlikte market ve satış noktaları denetimi gerçekleştirdi. İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri ile Çayırova Zabıtası’nın gerçekleştirdiği denetimlerde, marketlerdeki kasa ve raf fiyat uyumu, sebze ve meyve künye tarihi, etiketsiz ürün denetimi, ürünlerin alış ve satış fiyatları arasındaki farklar, ruhsat kontrolü ve genel uyulması gereken kurallar kontrol edildi.

Yapılan denetimler sonrasında kasa ve raf farkı, etiketsiz ürün vb. gibi tüketiciyi yanıltıcı sorunlar tespit edilen noktalarda, gerekli uyarılar yapılıp, tutanak tutuldu ve yasa çerçevesinde belirlenen cezai işlemler uygulandı.

İHA