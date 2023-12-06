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Çayırova'da Yılın Son Meclisi Yapıldı

Çayırova Belediyesi'nin aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Çayırova'da Yılın Son Meclisi Yapıldı

06 Aralık 2023 Çarşamba 10:14

 Çayırova'da aralık ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve meclis üyeleri, 2023 yılının son meclis toplantısı için Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda bir araya geldi. Meclis toplantısında 5 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Yoklama, açılış ve gündem dışı konuşmalarla başlayan meclis toplantısında, gündemin ilk 4 maddesi oybirliği ile ilgili komisyonlara havale edildi, 5. gündem maddesi ise oybirliği ile kabul gördü. 
                                          


İHA
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