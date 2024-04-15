GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova’daki parklarda temizlik çalışmaları devam ediyor

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatili boyunca ilçedeki parklarda gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına bayram tatili sonrasında da devam ediyor.

Çayırova'daki parklarda temizlik çalışmaları devam ediyor

15 Nisan 2024 Pazartesi 14:15


Çayırovalı vatandaşların, ilçedeki parklarda huzurlu vakit geçirmesi için sürekli olarak çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Çayırova’nın yeşil alanları için mevsimlik bakım çalışmalarına tüm hızıyla devam eden ekipler, ilçedeki parklarda da temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatili boyunca yaptıkları temizlik çalışmalarına tatilin sona ermesiyle birlikte hız kazandırdı. İlçe genelinde tespit edilen parklar düzenli olarak temizlenirken, vatandaşların talepleri doğrultusunda da hareket eden ekipler, ilçedeki tüm parkları dip köşe temizleyerek, ilçe sakinlerinin daha konforlu ve hijyenik alanlarda vakit geçirmelerini sağlıyor. Çayırovalı ilçe sakinleri, parklarda gerçekleştirilen düzenli temizlik çalışmalarından ötürü Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
çayırova
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sanayinin Lokomotif Kentine Elektrik Altyapısına 1 Milyar Tl'nin Üzerine Yatırım Yapılacak Sanayinin Lokomotif Kentine Elektrik Altyapısına...
Kent meydanında çalışmalar sürüyor Kent meydanında çalışmalar sürüyor
Bıyık: ‘Eğitim en önemli önceliğimiz’ Bıyık: ‘Eğitim en önemli önceliğimiz’
Bıyık, başkan yardımcılarını açıkladı Bıyık, başkan yardımcılarını açıkladı
Kartepe’nin zirvesinde Bayramlaşma Kartepe’nin zirvesinde Bayramlaşma
Unutulan geleneği Gebzeli öğretmen yaşatıyor Unutulan geleneği Gebzeli öğretmen yaşatıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Sanayinin Lokomotif Kentine Elektrik Altyapısına...
Türkiye’nin sanayi ve nüfus yoğunluğu dolayısıyla stratejik öneme sahip kenti Kocaeli'ye 2023 yılında...

Haberi Oku