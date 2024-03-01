Çiftçi, “Kronik Sorunlara Çözüm Ürettik”

31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde ilçenin tüm kesimleriyle bir araya gelmeye devam eden Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, esnaflarla bir araya gelip, onların sorunlarını ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Son olarak Yenimahalle ve Çayırova Mahallesi esnaflarıyla Çayırova Trabzonlular Derneği’nin ev sahipliğinde buluştu. Başkan Çiftçi’ye programda AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, AK Parti Çayırova Gençlik Kolları Başkanı Furkan Yavuz, meclis üyesi adayları, Çayırova Trabzonlular Derneği Başkanı Burhan Beşiroğlu ve esnaflar eşlik etti. Programda ilk olarak selamlama konuşmaları gerçekleştirilirken, daha sonra Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin 5 yılda hayata geçirdiği hizmetlere ilişkin bir sinevizyon gösterimi de yapıldı.

“KALICI ÇÖZÜMLER BULDUK”

Sinevizyonun ardından söz alan Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, 3 ana başlık çerçevesinde ilçeye hizmet ettiklerini ve Çayırova’da kronikleşen sorunlara çözüm bulduklarını aktardı. Başkan Çiftçi, Çayırova’da yaşanan elektrik sorununa da çözüm getirdiklerini dile getirirken konu ile alakalı şunları aktardı; “Ben burada yaşıyorum, herkes ne sorun yaşıyorsa ben de aynı sorunu yaşıyorum. Dolayısıyla bizler kronikleşmiş sorunlara kalıcı çözümler bulmak zorundaydık. Tuzla Tepeören’den buraya yeraltından orta ve yüksek gerilim hattı çektirdik. Trafo binaları yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Trafo binaları bittikten sonra, bu hattan enerji vermeye başlayacağız ve hamdolsun o andan itibaren, Çayırova’da daha elektrik sorunu yaşanmayacak. 450 bin nüfusa göre çektirdik bu hattı.” Başkan Çiftçi, konuşmasında gelecek projelerinden de söz ederken, program soru cevap kısmıyla sona erdi.



