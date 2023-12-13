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Dal Ve Bitki Atıkları Gübreye Dönüşüyor

Çayırova'da budama döneminde elde edilen dal ve bitki atıkları kompost gübreye dönüştürülüyor.

Dal Ve Bitki Atıkları Gübreye Dönüşüyor

13 Aralık 2023 Çarşamba 11:09

 Çayırova Belediyesi, atıkların geri dönüşümü ve organik gübre üretimi açısından önemli bir çalışmayı sürdürüyor. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, budama döneminde ortaya çıkan dal ve bitki atıklarını kompost gübreye dönüştürüyor. Kasım-mart ayını kapsayan budama dönemi içerisinde ortaya çıkan dal ve bitki atıkları, özel budama makinesinden geçirilerek, öğütülme işlemine tabi tutuluyor. Bu işlemin ardından açılan kompost çukurlarına doldurulan atıklar, çeşitli kontrollere tabi tutularak belirli aralıklarla karıştırılıyor ve kompost gübre oluşumu sağlanıyor. 
 Elde edilen kompostla beraber, Çayırova Belediyesi hem ortaya çıkan dal ve bitki atıklarını doğaya yeniden kazandırmış oluyor, hem de tasarruf elde edilmiş oluyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin saha çalışmalarında ihtiyaç duyduğu gübre bu şekilde üretilirken, Çayırova Belediyesi’nin imkanı ile üretilen gübre, fidan dikimleri başta olmak üzere, parklarda, kavşak peyzajında ve birçok alanda kullanılıyor. Yılda elde edilen 200 metreküplük kompost gübreden 110 bin TL tasarruf elde ediliyor. 

                        


İHA
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