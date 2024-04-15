GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kent meydanında çalışmalar sürüyor

Çayırova Belediyesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’yle hayata geçirdiği ve ilçeye kimlik kazandıracak kent meydanı projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projede caminin ardından inşası süren kafeteryanın da kaba inşaatı tamamlandı.

Kent meydanında çalışmalar sürüyor

15 Nisan 2024 Pazartesi 14:17

 

 

Çayırova Kent Meydanı’nda çalışmalar sürüyor. Çayırova Belediyesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte hayata geçirdiği Çayırova Kent Meydanı’nda inşa edilen kafeteryanın kaba inşaatı tamamlandı. Çayırova’ya büyük değer katacak ve ilçenin kimliğine büyük katkılar sunacak proje kapsamında ilk olarak üç katlı yeraltı otoparkının ve akabinde caminin kaba inşaatı tamamlanmıştı. Alt katında sergi ve sosyal alanı olan camisi, otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, kuru havuzu, amfisi, paten pisti,  kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile Çayırova’nın yeni cazibe merkezi haline gelecek projede ise son olarak inşa edilen kafeteryanın kaba inşaatı tamamlandı.

 

KAFETERYANIN KABA İNŞAATI TAMAMLANDI

25 bin metrekare alanda, gelecekte yaşanabilecek otopark sorunlarına da çözüm olacak üç katlı yer altı otoparkı ve yeni inşa edilen camisi ile sosyal donatılarıyla birlikte Çayırovalıların nefes alacağı bir meydan olacak kent meydanında, kafeteryadaki kaba inşaatın da tamamlanmasının ardından ince işçilik ve çevre düzenleme çalışmaları da hız kazandı. Çayırovalıların yeni yaşam alanı olacak projenin, yapılacak ince işçilik ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından ilçe sakinlerinin kullanımına en kısa sürede açılması planlanıyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
çayırova
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sanayinin Lokomotif Kentine Elektrik Altyapısına 1 Milyar Tl'nin Üzerine Yatırım Yapılacak Sanayinin Lokomotif Kentine Elektrik Altyapısına...
Bıyık: ‘Eğitim en önemli önceliğimiz’ Bıyık: ‘Eğitim en önemli önceliğimiz’
Çayırova’daki parklarda temizlik çalışmaları devam ediyor Çayırova’daki parklarda temizlik çalışmaları...
Bıyık, başkan yardımcılarını açıkladı Bıyık, başkan yardımcılarını açıkladı
Kartepe’nin zirvesinde Bayramlaşma Kartepe’nin zirvesinde Bayramlaşma
Unutulan geleneği Gebzeli öğretmen yaşatıyor Unutulan geleneği Gebzeli öğretmen yaşatıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Sanayinin Lokomotif Kentine Elektrik Altyapısına...
Türkiye’nin sanayi ve nüfus yoğunluğu dolayısıyla stratejik öneme sahip kenti Kocaeli'ye 2023 yılında...

Haberi Oku