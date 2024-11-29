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Kocaeli Sanayi, Bilim ve Teknoloji Tarihi Paneli GTÜ'de Gerçekleşti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyinin desteklediği YEDEP projesi kapsamında Avrasya Gazeteciler Derneği olarak UMSİDER ile ortaklaşa hazırladığımız "Kocaeli Sanayi, Bilim ve Teknoloji Tarihi" ile ilgili Gebze Teknik Üniversitesi'nde panel ve çalıştay programı gerçekleştirildi.

Kocaeli Sanayi, Bilim ve Teknoloji Tarihi Paneli GTÜ'de Gerçekleşti

29 Kasım 2024 Cuma 10:02

Gebze Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Kocaeli Sanayi, Bilim ve Teknoloji Tarihi" konulu panel, bölgenin endüstriyel ve teknolojik mirasının derinlemesine incelendiği önemli bir etkinlik oldu. Panelde, Kocaeli'nin sanayileşme süreci, bilimsel ve teknolojik yeniliklerdeki rolü ile gelecekteki potansiyeli üzerinde duruldu. Konuşmacılar arasında üniversite hocaları, sanayi temsilcileri ve alanında uzman tarihçiler yer aldı. Panel, Kocaeli'nin endüstriyel gelişiminde kilit rol oynayan olaylar ve figürler hakkında detaylı bilgi sunarken, bölgenin sanayi ve teknoloji alanındaki dönüşümüne ışık tuttu. Etkinlik, katılımcılara Kocaeli'nin zengin sanayi ve teknoloji geçmişi hakkında geniş bir perspektif kazandırdı. Açılış ve kapanış konuşmalarını İsmail Kahraman'ın yaptığı panelde Gebze Teknik Üniversitesi'nde ileride kurulması hedeflenen bir sanayi, bilim ve teknoloji müzesinin ilk tohumu atılmış oldu.

Panele katılanların listesi:

Abdurrahman ASLANTAŞ
Gebze Ticaret Odası Başkanı
 
Beyhan AKÇEŞME
GTÜ Personel Dairesi Başkanlığı
 
Büşra Merve KOÇ
GTÜ Personel Dairesi Başkanlığı
 
Dr. Neslihan BAŞARAN
GTÜ Mezunlar Ofisi Koordinatörü
 
Çağatay AKTÜRK
GTÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
 
Abidin AYTEMUR
GTÜ Bahçe, Peyzaj ve Taşıma Hizmetleri Koordinatörlüğü
 
Aykut ERGUT
GTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı


 
Ali Rıza AYDEMİR
Gebze Ticaret Odası Genel Sekreteri
 
Nedret DEMİR
Şair-Yazar
 
Prof. Dr. Meral ELÇİ
GTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
 
Ünal DURSUN
GTÜ Türk Halk Müziği Korosu Şefi
 
Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN
GTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı
 
Prof. Dr. Fatma YÜKSEL
GTÜ Kimya Fakültesi Öğretim Üyesi

Nihal KARA
GTÜ Toplumsal Katkı Koordinatör Yardımcısı
 
Dr. Öğr. Üyesi Mine TOPÇUBAŞI
GTÜ Mimarlık Fakültesi
 
Aytül AYDEMİR
GTÜ Personel Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü

Leyla USTA
GTÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü
 
Semiha GÜNEŞ
GTÜ İç Denetçi
 
Doç. Dr. Funda ŞENTÜRK AKFIRAT
GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 
Hazal İlayda USLU
GTÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü
 
Semih AKBAY
GTÜ Doktora Öğrencisi
 
İsmail Kahraman
Gazeteci-Belgeselci



Nedret Demir'in konu ile ilgili yazdığı makaleyi okumak için
https://www.gebzegazetesi.com/merkez-gebze-makale,5818.html





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