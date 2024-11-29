Kocaeli Sanayi, Bilim ve Teknoloji Tarihi Paneli GTÜ'de Gerçekleşti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyinin desteklediği YEDEP projesi kapsamında Avrasya Gazeteciler Derneği olarak UMSİDER ile ortaklaşa hazırladığımız "Kocaeli Sanayi, Bilim ve Teknoloji Tarihi" ile ilgili Gebze Teknik Üniversitesi'nde panel ve çalıştay programı gerçekleştirildi.