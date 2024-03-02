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Nursaçan Ve Aygül Çayırovalılarla Buluştu

Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği Mübarek Ramazan ayına doğru programları kapsamında Necmettin Nursaçan ve Şair Mustafa Aygül, Çayırovalılarla bir araya geldi.

Nursaçan Ve Aygül Çayırovalılarla Buluştu

02 Mart 2024 Cumartesi 22:43

Düzenlediği kültür-sanat programlarıyla Çayırovalıların sosyal yaşamlarına katkı sunmaya devam eden Çayırova Belediyesi, Necmettin Nursaçan ve Şair Mustafa Aygül’ü Çayırovalılarla buluşturdu. Prof. Dr. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kent protokolü ve çok sayıda Çayırovalı katılım gösterdi. ‘Mübarek Ramazan ayına doğru’ programları kapsamında ‘Allah Sevgisi’ konulu programda bir selamlama konuşması gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, “Bu güzel günlerde bizleri buluşturan rabbime sonsuz hamdolsun. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren belediyeciliğin sadece mahalli müşterek hizmetleri yapmak olmadığını bilerek 5 yıl boyunca gönül belediyeciliği kapsamında da önemli çalışmalar yaptık.

 

“FUARLAR DÜZENLEDİK”

Kitap fuarları yaptık, söyleşiler gerçekleştirdik. Merhametin en yüksek olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Nerede kanayan bir yara olsa yüreğimizin sızlaması lazım. Yavrularımızı en güzel şekliyle yetiştirmemiz lazım ve bu noktada Çayırova Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik” diye konuştu. Konuşmaların ardından Çiftçi, günün anısına Necmettin Nursaçan’a çiçek takdim etti. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ni dolduran yüzlerce Çayırovalı, Necmettin Nursaçan’ın sohbeti ve Şair Mustafa Aygül’ün şiir dinletisini ilgiyle takip etti.

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