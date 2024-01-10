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Başkan Çiftçi’den Regaip Kandili Mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, mübarek üç ayların habercisi olan Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çiftçi'den Regaip Kandili Mesajı

10 Ocak 2024 Çarşamba 21:58

 

 

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, tüm Müslüman aleminin Regaip Kandili’ni tebrik etti. Başkan Çiftçi, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı; “Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı günlerdir. Üç ayların da başlangıcı olan Regaib Kandili, bizler için manevi fırsattır. Şükürler olsun bir kez daha on bir ayın sultanı Ramazan ayının habercisi olan Regaip Kandil’imize eriştik. Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Bu vesile ile Çayırovalı hemşehrilerimizin ve tüm Müslüman aleminin Regaip Kandili’nin mübarek olmasını diliyorum. Rabbim bizleri nice kandil gecelerine kavuştursun inşallah.”

 

REGAİP KANDİLİ’NE ÖZEL PROGRAM

Öte yandan Çayırova Belediyesi, Regaip Kandili’ne özel bir program düzenliyor. 11 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da Belediye Kültür Salonu’nda gerçekleştirilecek programda İlahiyatçı Yazar Ahmet Bulut ve Güzel Kur’an-ı Kerim Okuma Dünya Birincisi Mehmet Bilir, Çayırovalılarla bir araya gelecek. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, tüm Çayırovalıları Regaip Kandili’ne özel düzenlenecek programa davet etti.


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