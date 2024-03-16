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Çayırova Belediyesi, Sigortam net’in konuğu olacak

Türkiye Basketbol Ligi’nin 29. hafta karşılaşmasında Çayırova Belediyesi, güçlü rakibi Sigortam Net’in konuğu olacak.

Çayırova Belediyesi, Sigortam net'in konuğu olacak

16 Mart 2024 Cumartesi 21:55


İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, lig ikincisi Sigortam Net’in konuğu olacak. Hafta içinde gerçekleşen kan değişikliğinin ardından takımı Türk Basketbolu’nun yetiştirdiği önemli isimlerden olan Şemsettin Baş’a emanet eden Çayırova Belediyesi, Baş’ın antrenörlüğünde ilk sınavına zorlu Sigortam Net deplasmanında çıkacak. Ligde aldığı 14 galibiyet ve 14 mağlubiyetle puan durumunda beşinci sırada yer alan Çayırova Belediyesi, lig ikincisi Sigortam Net’in İstanbul’da konuğu olacak. Yarın (16 Mart Cumartesi) saat 13.00’da BJK Emakjet Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma TBF TV’den canlı yayınlanacak. 

 

HEDEF GALİBİYET

Çayırova Belediyesi’nde zorlu mücadele öncesinde eksik bulunmazken, son hafta Gaziantep Basketbol’u yenen temsilcimiz, bu maçı da kazanarak playoff yarışında yerini sağlamlaştırmak istiyor. Sezonun ilk yarısında Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmayı Çayırova Belediyesi 81-69 kazanmıştı. 16 Mart Cumartesi günü saat 13.00’da oynanacak Sigortam Net-Çayırova Belediyesi müsabakasını Aydın Karaçam, Ahmet Taner İbin ve Özkan Talo hakem üçlüsü yönetecek.  


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