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GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

Tüm dünyada geniş kitleleri etkileyen en dinamik mesleklerden birini yürüten basın mensuplarımıza, 4 Ocak 1961 yılında 212 sayılı kanunun Resmi Gazetede yayınlanışı ile bazı hakların verildiği özel gün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadır.

GEBZE TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ'IN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

09 Ocak 2024 Salı 13:50


 Basınımızın mesai kavramı gözetmeden; hem yazılı, hem görsel, hem de sosyal medyada kamuoyuna haber servis ederken, doğru haberi ulaştırma konusunda dikkatle ve titizlikle gerçekleştirdiği çalışmalarını gururla izliyor; özellikle yerel basın mensuplarımız ile güçlü bir bağ oluşturarak bölgemize katkı sağlamak için iş birliği ile çalışıyoruz.


Sanayinin başkenti, teknoloji ve bilimin üssü ve aynı zamanda tarihi ve turistik değerleriyle sosyal yaşamın da merkezi olan Gebze’mizde; yaşanan olayların, Odamızın geliştirdiği projelerin ve çalışmaların duyurulması basın çalışanlarımızın gayretleriyle gerçekleşmektedir.


Milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli olan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, başta yerel basınımız olmak üzere tüm gazetecilerimize meslek hayatlarında kolaylıklar diliyoruz. 


 

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