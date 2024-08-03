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Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Sakarya imzası

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet sporcusu Burak Abay, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Kendi branşında Türkiye adına kota alan tek milli sporcu olan Abay, yol bisikleti kategorisinde mücadele edecek. Sakaryalı sporseverler nefes kesecek mücadeleyi bekliyor.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Sakarya imzası

03 Ağustos 2024 Cumartesi 21:50


  
  Sakarya Büyükşehir Belediyesi bisiklet sporcusu Burak Abay, Paris'te düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Kendi branşında Türkiye adına kota alan tek milli sporcu olan Abay, yol bisikleti kategorisinde mücadele edecek. 26 Temmuz ve 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek dev organizasyona 10 binin üzerinde sporcu katılacak. Olimpiyatlara Sakarya imzasını atacak olan Abay'ı ilimizde binlerce kişi takip edecek. Abay'ın yarışı 3 Ağustos Cumartesi günü Türkiye saatiyle 12.00'da başlayacak. 
  Büyükşehir Belediyesi tarafından sporcuyla ilgili yayınlanan mesajda, “Belediyemiz Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren bisiklet sporcumuz Burak Abay, Paris'te düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştır. Böylesine dev bir organizasyonda mücadele edecek olan milli sporcumuzu tebrik eder ve tüm şehrimiz adına kendisine üstün başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı. 
                                


İHA
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