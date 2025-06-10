Evliya Çelebinin İzinde Girit

İsmail Kahraman, Evliya Çelebi'nin izinde Girit'te Türk tarih, kültür ve vakıf mirasını araştırıyor.
10 Haziran 2025 Salı 20:57
Evliya Çelebi’nin izinden giderek Girit adasını keşfe çıkıyoruz. 1667–1670 yılları arasında Osmanlı’nın Girit seferlerine tanıklık eden Evliya Çelebi, Kandiye kuşatması sırasında adanın dört bir yanını gezmiş, Hanya, Resmo ve Kandiye’deki Osmanlı imar faaliyetlerini, camiye çevrilen kiliseleri, yeni yapılan camileri ve tekkeleri Seyahatnâme’sinde detaylıca anlatmıştır. Evliya Çelebi’nin sözünü ettiği yapılarla ilgili izleri bugünün Girit’inde sürüyoruz. Hanya’da Yeni Çeri Ağası Camii, Sultan İbrâhim (Hünkâr Camii) ve Küçük Hasan Paşa (Yalı Camii) gibi camilerin yerini, mimarisini ve tarihî dönüşümünü inceliyoruz. Resmo’da ise Resmo Kalesi ve Bektaşî tekkelerinin izleri eşliğinde, Girit’teki Osmanlı vakıf medeniyetinin nasıl kurulduğunu gözler önüne seriyoruz.