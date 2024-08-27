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OTOMOBİL:
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Çarpışan otomobillerden biri takla atarak kanala devrildi: 2 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, bir otomobil takla atarak kanala devrildi. Meydana gelen kazada her iki otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çarpışan otomobillerden biri takla atarak kanala devrildi: 2 yaralı

27 Ağustos 2024 Salı 19:28

 
  D-140 Karayolu Balballı Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, M.C. idaresindeki 41 EG 753 plakalı Fiat marka otomobil ile B.Y. idaresindeki 54 BB 024 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada kontrolden çıkan Honda marka otomobil, yaklaşık 50 metre kaydıktan sonra takla atarak kanala devrildi. Mahalle sakinleri ise kaza yerinde kalabalık oluşturdu. Kazada, her iki otomobilin sürücüsü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk etti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 
                                     


İHA
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