banner1311
OTOMOBİL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Adrenalin Gebze’de Zirve Yaptı: 2. BMX Park Türkiye Şampiyonası Nefes Kesti

Gebze Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. BMX Park Türkiye Şampiyonası, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla büyük heyecana sahne oldu. Gebze BMX Park’ta gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, birbirinden zorlu hareketleri başarıyla sergileyerek izleyenlerden tam not aldı.

Adrenalin Gebze'de Zirve Yaptı: 2. BMX Park Türkiye Şampiyonası Nefes Kesti

26 Mayıs 2026 Salı 14:35

 Türkiye’nin farklı şehirlerinden şampiyonaya katılan BMX sporcuları, gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Zorlu parkurda sergilenen akrobatik hareketler izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşatırken, vatandaşlar yarışmaları büyük ilgi ve heyecan içerisinde takip etti.

Protokol Yarışmaları Yerinde Takip Etti

Şampiyonayı; ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Bisiklet Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Esen Erdinç ve AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt yerinde takip etti. Protokol üyeleri yarışmalar boyunca sporcularla yakından ilgilenerek başarı dileklerinde bulundu.


Sporcular Performanslarıyla Büyük Beğeni Topladı

Birbirinden zor hareketleri ustalıkla yapan sporcuların performansı, izleyiciler tarafından heyecan ve ilgiyle takip edildi. BMX tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.

Dereceye Giren Sporcular Kupalarını Aldı

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde sıralandı:

Yıldız Erkekler

1.     Emirhan Kaya

2.     Mete Akbulut

3.     Kaan Gözen

Genç Erkekler

1.     Alperen Yılmaz

2.     Mert Efe Kul

3.     Toprak Karen

Elit Erkekler

1.     Evren Altuğ Cevdet

2.     İsmail Emre Dalgıç

3.     Demir Yüksek

Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Başkan Büyükgöz: “Gençliğe ve Spora Yatırım Yapıyoruz”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, Gebze Belediyesi olarak spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerimizin sporla iç içe yetişmesi, sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlanması bizim için çok önemli. Gebze Belediyesi olarak ilçemize kazandırdığımız spor alanları ve organizasyonlarla gençlerimize destek olmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından sporcuları Gebze’mizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Elektrikli Araç Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? Elektrikli Araç Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Arabanızın Değerini Düşüren Faktörler Arabanızın Değerini Düşüren Faktörler
Fleet Intelligence: Otomotiv Sektöründeki 30 Yıllık Deneyimle Filonuzu Güçlendirin Fleet Intelligence: Otomotiv Sektöründeki 30 Yıllık...
Opel Yedek Parça Çeşitleri Sanal Parçacı'da Opel Yedek Parça Çeşitleri Sanal Parçacı'da
Garantili Arabam Oto Ekspertiz Yazılımları ile Markanı Güçledir Garantili Arabam Oto Ekspertiz Yazılımları ile...
Oto Koltuk Modelleri ve Seçenekleri Oto Koltuk Modelleri ve Seçenekleri
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Elektrikli Araç Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Otomotiv dünyası son yıllarda büyük bir dönüşüm geçiriyor. Artık birçok kişi araç satın alırken...

Haberi Oku