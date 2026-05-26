Adrenalin Gebze’de Zirve Yaptı: 2. BMX Park Türkiye Şampiyonası Nefes Kesti

Gebze Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. BMX Park Türkiye Şampiyonası, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla büyük heyecana sahne oldu. Gebze BMX Park’ta gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, birbirinden zorlu hareketleri başarıyla sergileyerek izleyenlerden tam not aldı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden şampiyonaya katılan BMX sporcuları, gün boyunca kıyasıya mücadele etti. Zorlu parkurda sergilenen akrobatik hareketler izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşatırken, vatandaşlar yarışmaları büyük ilgi ve heyecan içerisinde takip etti.

Protokol Yarışmaları Yerinde Takip Etti

Şampiyonayı; ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Bisiklet Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Esen Erdinç ve AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt yerinde takip etti. Protokol üyeleri yarışmalar boyunca sporcularla yakından ilgilenerek başarı dileklerinde bulundu.



Sporcular Performanslarıyla Büyük Beğeni Topladı

Birbirinden zor hareketleri ustalıkla yapan sporcuların performansı, izleyiciler tarafından heyecan ve ilgiyle takip edildi. BMX tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.

Dereceye Giren Sporcular Kupalarını Aldı

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde sıralandı:

Yıldız Erkekler

1. Emirhan Kaya

2. Mete Akbulut

3. Kaan Gözen

Genç Erkekler

1. Alperen Yılmaz

2. Mert Efe Kul

3. Toprak Karen

Elit Erkekler

1. Evren Altuğ Cevdet

2. İsmail Emre Dalgıç

3. Demir Yüksek

Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Başkan Büyükgöz: “Gençliğe ve Spora Yatırım Yapıyoruz”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, Gebze Belediyesi olarak spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerimizin sporla iç içe yetişmesi, sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlanması bizim için çok önemli. Gebze Belediyesi olarak ilçemize kazandırdığımız spor alanları ve organizasyonlarla gençlerimize destek olmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından sporcuları Gebze’mizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”