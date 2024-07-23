Sakarya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı





Kaza, Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Kuruçay Caddesi Mahmudiye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca istikametine giden E.D.(33) kontrolündeki 34 HSE 552 plakalı araç ile karşı yönden gelen B.K.(22) idaresindeki 34 TD 4594 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Z.S.E.(24), E.G.G.(31) ve M.D.(40) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Sapanca İlçe Devlet Hastanesi ile Sadıka Sabancı Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İHA