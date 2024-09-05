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SAĞLIK:
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Körfez'e 54 yataklı ek hastane binası yapılacak

Körfez Devlet Hastanesi'ne yapılacak 54 yataklı ek hastane binası için çalışmalara başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Uzun zamandır ilçemizin beklediği bir yatırımdı" dedi.

Körfez'e 54 yataklı ek hastane binası yapılacak

05 Eylül 2024 Perşembe 16:01

 Sağlık Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan ve Körfez için önemli bir sağlık hizmeti olan Körfez Devlet Hastanesi'ne ek hastane binası için çalışmalar başladı. Körfez Devlet Hastanesi ek hizmet binası, 7 bin 304 metrekare alanda ve 54 yataklı olarak hayata geçecek. İhale sürecinin tamamlanması ve yer tesliminin yapılmasıyla birlikte firma temel açma çalışmalarına başladı. Başkan Şener Söğüt de, Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. 
 Yetkililerden bilgi alan Başkan Şener Söğüt, "İlçemizin uzun zamandır beklediği Körfez Devlet Hastanemizin ek hastane binası çalışmaları başladı. Sağlık Bakanlığımız ihaleyi tamamladıktan sonra yer teslimini yaptık. Müteahhit firma temellerini açmaya başladı. 26 dönüm üzerinde, 7 bin 304 metrekarelik bir inşaat alanımız var.  Çalışmalar tamamlandığında ek hastane binası içerisinde; 15 poliklinik, 3 genel 1 lokal ameliyathane, kadın doğum, endoskopi, yoğun bakım üniteleri ve acil servis bölümleri yer alacak. Körfezli hemşehirlerimiz için Körfez’e değer katan projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi. 
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