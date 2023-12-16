Çayırova Belediyesi, Evinde Ankaragücü’nü Ağırlayacak

İki yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, ligin 15. hafta karşılaşmasında kendi evine MKE Ankaragücü İkon Menkul’ü konuk edecek. Aldığı 6 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ligde yoluna devam eden Çayırova Belediyesi, zorlu maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Baş antrenör Musa Enes Akdilek öncülüğünde yoluna 3 maçtır kayıpsız devam eden Çayırova Belediyesi, Ankaragücü’nü de mağlup ederek galibiyet serisini dört maça çıkartmak istiyor. Zorlu maç öncesinde Çayırova Belediyesi’nde eksik bulunmuyor. Temsilcimiz, ligde son sırada yer alan Ankaragücü’nü 17 Aralık Pazar günü saat 17.30’da Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda konuk edecek ve maç Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KALPLER DEPREM BÖLGESİNDEKİ

KARDEŞLERİMİZLE ATACAK

Öte yandan bu hafta oynanacak karşılaşmada bir sosyal sorumluluk projesine de imza atılacak. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun düzenlediği proje kapsamında bu hafta ligde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde asrın felaketinden etkilenen minik kardeşlerimize hediyeler gönderilecek. Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı tarafından yapılan duyuruda, “Çayırova Belediyesi olarak tüm basketbolseverleri, yeni yıl öncesinde beraberinde getirecekleri atkı, bere, eldiven ve peluş oyuncaklarla salona bekliyoruz. Toplanacak tüm ürünler Türkiye Basketbol Federasyonu aracılığıyla, depremden etkilenen çocuklara gönderilecektir” denildi.