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Saadet Partisi adaylarını tanıtacak

Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı bu akşam aday tanıtım programı düzenliyor. Gebze Kent Meydanı Sardunya Salonunda düzenlenecek olan program saat 20.00’de başlayacak.

Saadet Partisi adaylarını tanıtacak

07 Mart 2024 Perşembe 22:11

 


Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı ve meclis üyesi adaylarının tanıtımının yapılacağı programa Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Halil Kayın ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nurettin Çelik ile ilçe başkanları, belediye başkan adayları ve çok sayıda partilinin de katılması bekleniyor. 

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Erkan Vural, programla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek, “Milli Görüş Belediyeciliğini yeniden Gebze’de hayata geçirmek için yola çıktık. Gebze’yi bilen, Gebze’de yaşayan ve Gebze’nin sorunlarına yaşayarak şahit olan, genç ve yetenekli bir belediye başkan adayı ile yola çıktık. Bu akşam da başkan adayı ve meclis üyesi adaylarımızı resmi olarak kamuoyuna tanıtacağız. Milli Görüş’e yakışır bir program olacağına inanıyorum” dedi. 

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