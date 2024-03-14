Saadet Partisi iftarı 17 Mart’ta

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Erkan Vural, her yıl geleneksel hale getirdikleri iftarın bu sene de geniş katılımlı olarak yapılacağını ifade ederek, tüm partilileri ve vatandaşları iftar programına davet etti. İftar programının aynı zamanda iyi bir muhabbet ortamı ve birbiri ile görüşmeyen partililerin de bir arada olma fırsatı yakaladığını da ifade eden Vural, çok sayıda STK başkan ve temsilcisi ile kanaat önderini de programa davet ettiklerini hatırlatarak bu sene seçimler dolayısı ile iftar programının çok daha geniş katılımlı olacağını ifade etti.