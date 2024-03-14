banner998
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Saadet Partisi iftarı 17 Mart’ta

Saadet Partisi’nin geleneksel iftarı bu sene 17 Mart tarihinde Elmas Düğün Salonunda yapılacak. Saadet Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nurettin Çelik ile Gebze Belediye başkan adayı Mustafa Türel ve çok sayıda partilinin de katılması beklenen iftar programı, Mutlukent girişi Elmas Düğün Salonunda yapılacak.

Saadet Partisi iftarı 17 Mart'ta

14 Mart 2024 Perşembe 14:17

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Erkan Vural, her yıl geleneksel hale getirdikleri iftarın bu sene de geniş katılımlı olarak yapılacağını ifade ederek, tüm partilileri ve vatandaşları iftar programına davet etti. İftar programının aynı zamanda iyi bir muhabbet ortamı ve birbiri ile görüşmeyen partililerin de bir arada olma fırsatı yakaladığını da ifade eden Vural, çok sayıda STK başkan ve temsilcisi ile kanaat önderini de programa davet ettiklerini hatırlatarak bu sene seçimler dolayısı ile iftar programının çok daha geniş katılımlı olacağını ifade etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Saadet Partisi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İbrahim Şirin, Çankırılılar ile buluştu İbrahim Şirin, Çankırılılar ile buluştu
Türel ziyaretlerde moral buldu Türel ziyaretlerde moral buldu
Saadetli Türel Sultanorhan sakinlerini dinledi Saadetli Türel Sultanorhan sakinlerini dinledi
Gençlerden Büyükakın’a çok özel beste Gençlerden Büyükakın’a çok özel beste
Mustafa Türel Tatlıkuyu esnafını dinledi Mustafa Türel Tatlıkuyu esnafını dinledi
Büyükakın’ın beyannamesinde 60 yaş ve üstü unutulmadı Büyükakın’ın beyannamesinde 60 yaş ve üstü...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner934

İbrahim Şirin, Çankırılılar ile buluştu
Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Kocaeli Çankırılılar Eğitim,...

Haberi Oku