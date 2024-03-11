Türel Mevlana Pazarında Büyük İlgi Gördü

Pazarda gördüğü yaşlı, genç, kadın erkek tüm vatandaşlarla sohbet eden Türel’in gördüğü ilgi karşısında da son derece mutlu olduğu gözlendi. Mevlana pazarında olduğu gibi Gebze bölgesindeki tüm pazarlarda ufak dokunuşlarla çözülebilecek önemli sorunların olduğunu ifade eden Türel, göreve geldiklerinde bu sorunları kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını ifade etti. Gebze’de doğduğunu ve yıllardır Gebze’de yaşadığını da ifade eden Türel, “Gebze’nin de Gebzelinin de sorunlarını çok iyi biliyoruz. Seçimlerden önce de sürekli sokaklardayız ve sorunların birçoğuna yaşayarak şahit oluyoruz. Gebze halkı bize inanır, bize güvenirse inşallah göreve geldiğimiz takdirde kısa sürede çok güzel şeyler yapacağız.” Diye konuştu.

Pazarcı esnaflarının sorunlarını da dinlediklerini ifade eden Türel, “Bazı sorunlar çok kısa sürede çözülebilir ama ne hikmetse yerel yönetimler hepsini seçim öncesine denk getirmeye çalışınca sapla saman bir birine karışıyor. Biz göreve geldiğimizde pazarcı esnaflarını da çözüme ortak edecek, onlardan gelecek istekler doğrultusunda çalışmalar yapacağız” dedi.