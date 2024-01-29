DARICA TENİS KULÜBÜ KUPALARI TOPLADI

29 Ocak 2024 Pazartesi 13:57
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 20-26 Ocak 2024 tarihleri arasında İstanbulda düzenlenen 14 Yaş Kış Kupası Türkiye Serisi Tenis Turnuvası sona erdi. Darıca Tenis Kulübü sporcuları beş kupa kazanarak bölgemizin gururu oldu. Darıca Tenis Kulübü sporcuları Tek erklerde Talha Emin Bulut Şampiyon , Bartu Aslan finalist oldu tek kızlarda Defne Özel finalist oldu. Çift Erkeklerde Talha Emin Bulut ve partneri Bartu Aslan ile Şampiyon oldu.Kurucu- Baş Antrenör Şahin Beyazgül; tüm sporcuları başarılarından dolayı kutlarım ve planlı çalışmanın sonuçları almaya başladık dedi.Kurucu Halil BULUT; 2024 yılında şampiyon olup kupalarla başlamak gurur verici oldu. Ulusal ve uluslararası başarılarımız artarak devam edecek dedi.
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