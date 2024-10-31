Körfezli gençler kuşak sınavında ter döktü Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nde karate branşında 2024 yılı 3. dönem kuşak terfi sınavları yapıldı. Sınavda 47 sporcu kuşak atladı.

31 Ekim 2024 Perşembe 12:16