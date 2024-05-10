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Çayırova’da Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Çayırova'da Çalışmalar Tüm Hızıyla Devam Ediyor

10 Mayıs 2024 Cuma 09:22

  
  İlçe sakinlerinin rahat ulaşımı ve yaya güvenliği için 24 saat aralıksız bir şekilde sahada gayret gösteren Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan planlama ve ilçe sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda çalışmalara devam eden ekipler, bu minvalde ilçenin birçok noktasında vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları gerçekleştiriyor. Bu çerçevede ekipler, Emek Mahallesi 67/1 ve 117/1 Sokak’ta kaldırım tamiratı ile bordür taşı döşeme işlemi gerçekleştirilirken, bir diğer ekip ise Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan durak noktasında durak cebi yapıyor. Ekipler, gelen talepler üzerine ise Şekerpınar Mahallesi Mevlana Caddesi mevkiinde asfalt kırığı serimi ve yol reglaj çalışması gerçekleştirdi. 
                                     


İHA
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