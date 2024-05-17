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18 Yaşındaki Yatalak Kız Evde Ölü Bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 18 yaşındaki yatalak kız, yatağında ölü bulundu.

18 Yaşındaki Yatalak Kız Evde Ölü Bulundu

17 Mayıs 2024 Cuma 15:45

  Olay, Sarımeşe Mahallesi Altunhisar Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatalak olan 18 yaşındaki Gaye Hatice Gülen'i ailesi uyandıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran genç kızı hayata döndürmek için kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kızın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın şüpheli bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.  
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
                                        


İHA
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