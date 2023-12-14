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Amcasının Eşini Boğarak Öldüren Sanığa Müebbet Hapis

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde amcasının dini nikahlı eşini boğarak öldüren sanığa müebbet hapis, cesedini ormanlık alana gömmesine yardım eden babası ve kardeşine ise 2'şer yıl hapis cezası verildi.

Amcasının Eşini Boğarak Öldüren Sanığa Müebbet Hapis

14 Aralık 2023 Perşembe 10:04

 Olay, 9 Haziran 2021'de Yazlık Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki Şengül Güler’den haber alamayan dini nikahlı eşi H.B. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Güler’in kaybolmasında şüpheli durumlar tespit etti. Bunun üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde Güler’in, eşi H.B.’nin yeğeni Ömer B. tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Operasyonla yakalanan Ömer B. cinayeti itiraf ederek, tartıştıkları sırada Güler’i boğarak öldürdüğünü söyledi. Öldürdüğü Güler’i gömdüğü yeri itiraf etmesi sonrasında, polis ekipleri Gölcük ilçesi Yazlık Mezarlığı’nın yanında bulunan ormanlık alanda arama yaptı. Güler’in cenazesi, ağaçların altında, toprağa gömülü halde bulundu. 
  Emniyetteki işlemlerinin ardından Ömer B. tutuklanırken, olayla ilgili araştırmalarını sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları kent güvenlik kamerası incelemelerine Ömer B.’nin Güler’i ormanlık alana babası İdris B. (61) ve kardeşi Önder B. (31) ile birlikte gömdüğünü tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan tespitlerin ardından baba İdris B. ve kardeş Önder B.’yi, Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İdris B. ve Önder B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İdris B. ve Önder B., önceki celselerde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
  "Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm" 
  Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Ömer B. ve taraf avukatları katılırken, tutuksuz yargılanan İdris B. ile Önder B. katılmadı. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Ömer B., "Kimseye bir şey yapmadım. Kimsenin malına dokunmadım. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm. Küçük çocuklarım olduğundan tahliyemi talep ediyorum" dedi. 
 
  Müebbet hapis cezası aldı 
  Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ömer B.ye Şengül Güler’i öldürme suçundan müebbet hapis, yağma suçundan ise beraatine karar verdi. Tutuksuz yargılanan İdris B. ile Önder B. ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 2'şer yıl hapis cezası aldı. 

                      


İHA
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