Bahçesine Giren Çocukları Dövdüğü İddiası Cinayetle Bitti

Tutuklu sanık savunmasında, "Ben emniyette basit yaralama olayı olduğunu düşünüyordum. Utanç, vahim olayla karşı karşıya kalacağımı bilmiyordum. Süleyman'ın vefat haberini cezaevinde aldım. Maktulün ailesinden özür diliyorum" ifadelerini kullanarak aileden özür diledi. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanığın da tutuklanmasına karar verdi.

Donanma Mahallesi'nde 3 Ekim 2022'de meydana gelen olayda, iddiaya göre Süleyman Kabadayı, bahçesine giren Y.E.K. (16) ile kuzeni A.K.'yi (17) dövdü. Bunu öğrenen Y.E.K.'nin babası Ömer K. ile A.K.'nin amcası Serkan K., Süleyman Kabadayı'nın evine gitti. Aralarında çıkan kavgada Süleyman Kabadayı ve oğlu Ahmet Hakkı Kabadayı Ömer K. tarafından bıçaklandı. Süleyman Kabadayı'nın eşi de darp edilerek kolu kırıldı. 2 şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, hastaneye kaldırılan Süleyman Kabadayı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan Ömer K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Serkan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Maktul oğlum ve kuzenini dövmüş"

Sanıklar hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ömer K., tutuksuz sanık Serkan K., Kabadayı'nın ailesi, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Ömer K., "Olay akşamı saat 19.00 sıralarında oğlum beni arayarak 'Biri beni ve kuzenimi dövdü. Annem bizi döven kişinin yanına gidiyor, anneme de bir şey yapacaklar diye korkuyorum' diyerek ağladı. Oğlum Y.E.K. maktulün bahçesinden geçmiş. Bu yüzden maktul, oğlum Y.E.K. ve kuzeni A.T.'yi dövmüş. Yanımda bulunan amcamın oğlu Serkan ile olayın yaşandığı yere gittik. Bahçenin duvarı ve kapısı yoktu" dedi.

"Kendimizi korumak ve şahısları kendimizden uzaklaştırmak amacıyla bıçağı kullandım"

Olay günü amaçlarının sadece konuşmak olduğunu ifade eden Ömer K., "Ben arabada beklerken Serkan ise çocukları döven Süleyman ile konuşmaya gitti. Bir dakika sonra bağırış ses geldi. Bir gün önce kurban kestiğim için arabamda bıçak vardı. Sesleri de duyunca bıçağı alıp olay yerine gittim. Bahçeye girdiğimde Serkan'ın yerde birinin de üstünde olduğunu gördüm. Bunun üzerine 'Biz konuşmaya geldik, siz ne yapıyorsunuz?' diye bağırdım. Maktul Süleyman'ın oğlu Ahmet üstüme bıçakla geldi ancak bıçağı düşürdüğü için kullanamadı. Ahmet ile boğuşmaya başladık. Biri başıma sert bir cisimle vurdu. Kendimizi korumak, şahısları kendimizden uzaklaştırmak amacıyla bıçakla şahısların bacağına vurdum" şeklinde konuştu.

"Utanç, vahim olayla karşı karşıya kalacağımı bilmiyordum"

Şahısların bıçağı görünce kendilerini bıraktıklarını dile getiren Ömer K., "Çocukları mahalleye götürdüm ve emniyete gidip teslim oldum. Bana baba ve oğlu vurdu. Başıma, sırtıma, göğsüme yumrukla vurdular. Ben emniyette basit yaralama olayı olduğunu düşünüyordum. Utanç, vahim olayla karşı karşıya kalacağımı bilmiyordum. Süleyman'ın vefat haberini cezaevinde aldım. Ticari kimliğim vardı, yüzlerce projem, çalışanım vardı. Aylarca, günlerce bekledim belki yanlışlık vardır diye. Maktulün ailesinden özür diliyorum. Maktulün evine olay çıkarmaya değil, konuşmaya gittim" ifadelerini kullandı.

"Baba ve oğlu üstüme çullanınca Ömer beni kurtarmaya çalıştığı esnada bıçaklanma olayı yaşanmış"

Tutuksuz sanık Serkan K. ise savunmasında, "Ömer'i oğlu aradı ve eve gideceğini söyledi. Olayı öğrenince ben de Ömer ile birlikte eve gittim. Çocuklarla konuştan sonra olayın gerçekleştiği yere gittik. Ömer'e arabada kalmasını, ben konuşup geleceğimi söyledim. Balkonda oturan 3 kişiye, 'Siz mi çocukları dövdünüz?' dedim. Süleyman, 'Ben dövdüm, küfürlü konuştular' dedi ve baba oğul beni darp etti. Önce maktul, daha sonra oğlu bana saldırdı. Daha sonra Ömer beni alıp götürdü. Mahalleye gidince Ömer karşı tarafı bacağından bıçakladığını söyleyerek emniyete gideceğini söyledi. Beraber emniyete gittik. Ben hiç maktul ve oğlunu dövmedim. Baba ve oğlu üstüme çullanınca Ömer beni kurtarmaya çalıştığı esnada bıçaklanma olayı yaşanmış" dedi.

"Sanık Ömer, eşimi oyarak bıçaklamış"

Sanıklardan şikayetçi olan Süleyman Kabadayı'nın eşi Şerife Kabadayı, "Olay tarihinde ben balkonda otururken eşim de kapıda sigara içiyordu. 2 kişi koşarak geldi ve 'Burası Süleyman Kabadayı'nın evi mi? dedi. Bu sıra oğlum Ahmet uyuyordu. Oğluma, 'Babanı soruyorlar' dedim ve kapıya çıktım. O sırada 2 kişinin eşimle boğuştuklarını gördüm. Ömer, oğlumu 3 yerinden bıçakladı. Ben bağırınca beni tutup yere fırlattılar hatta kolum kırıldı. Eşimi bıçaklayıp kaçtılar. Olay kapımızın önünde oldu. Madem konuşmaya geldiler yanlarında neden bıçak vardı? Eşimin çocukları dövdüğünü görmedim, böyle bir şey olamaz. Sanıkların dediğine göre eşim çocukları dövdüyse eve polisle gelselerdi. Sanık Ömer eşimi oyarak bıçaklamış. Sanıklarla birbirimizi tanımayız. Şikayetçiyim" diye konuştu.

"Beni de babamı da Ömer bıçakladı"

Sanıkların geldiği anda evde uyuduğunu belirten maktulün oğlu Ahmet Hakkı Kabadayı, "Annem, 'Birileri geldi' diye bana seslendi. Aşağıya indiğimde 2 kişinin babamı dövdüğünü gördüm. Annemi, beni ve babamı darp ettiler. Ömer, beni ve babamı da bıçakladı. Eşime de bıçağı salladı. Ben elimi sanıklara kaldırmadım. Beni de babamı da Ömer bıçakladı" şeklinde konuştu.

"Süleyman, 'Bahçemde ne arıyorsun?' deyip bana tokat attı"

Olaya ilişkin dinlenen sanık Ömer K.'nin tanık oğlu Y.E.K. (16), "Kuzenim ile eve giderken şakalaşıp oyun oynuyorduk. Kuzenim A.K.'den saklanmak için başka yola girdim. O esnada da kuzenime argo kelime kullandım. Bu esnada adını sonradan Süleyman olduğunu öğrendiğim kişi, 'Bahçemde ne arıyorsun?' deyip bana tokat attı. Kuzenim, 'Amca neden tokat attın? Bir şey yapmadı' deyince onunda göğsüne yumruk attı. Biz polisi arayarak şikayetçi olmak istediğimizi söyledik ancak yaşımızdan dolayı ailemizle birlikte şikayetçi olabileceğimizi söylediler. Eve gittiğimde anneme olayı anlattım. Annem, bizi döven kişilerin olduğu ikamete doğru giderken babamı aradım ve olanları anlattım. Babam gelince beraber olayın gerçekleştiği yere gittik. Olay nasıl gerçekleşti bilmiyorum karşı taraftan bir kişinin elinde bıçak gördüm. Babamın elinde bıçak görmedim" ifadelerini kullandı.

"Serkan amcam bizi döven kişi ile konuşmak için evlerine gitti"

Tanık olarak dinlenen sanık Serkan K.'nin yeğeni A.K. (17) ise, "Eve doğru giderken kuzenimle oyun oynuyor, şakalaşıyorduk. O sırada bir amca küfür etti ve 'Nasıl buradan geçersiniz'? diyerek kuzenime tokat attı, bana da yumruk attı. Polisi aradığımızda yaşımız küçük olması sebebiyle ailemizle birlikte şikayetçi olabileceğimizi söylendi. Daha sonra olayı Serkan ve Ömer amca öğrendi. Serkan amcam bizi döven kişi ile konuşmak için evlerine gitti. O sırada birinin bıçakla indiğini gördüm ancak bıçaklanma olayını ve Ömer amcamda bıçak görmedim" dedi.





Mahkeme heyeti, Ömer K.'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Serkan K.'nin ise tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İHA