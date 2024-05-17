banner1036
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Binada Yangın Dehşeti: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi, 7 yaşındaki çocuğun ise ranzanın arkasında cansız bedeni bulundu.

Binada Yangın Dehşeti: 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

17 Mayıs 2024 Cuma 11:27
 Olay, Yeni Mahalle Radar Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne S.D. ile çocukları Hazal D. (7), M.D. (5) ile M.D'nin yaşadığı dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Büyüyen alevler daireyi sararken, anne S.D. 2 çocuğunu daireden dışarıya çıkartabildi, Hazal D. ise alevlerin arasında mahsur kaldı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dar alanda yangına ulaşmakta zorluk çekti. Yangın, itfaiye ekiplerinin hortumları birleştirmesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen anne S.D. ve 2 erkek çocuğu sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi. 
   
 Cansız bedeni ranzanın arkasında bulundu 
 İtfaiye ekiplerince yapılan kontrollerde 7 yaşındaki Hazal'ın ranzanın arkasında yanmış cansız bedeni bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri caddede ve dairede incelemelerde bulundu. Öte yandan, anne S.D'nin hamile olduğu, baba F.D'nin ise olay esnasında işte olduğu bildirildi. 

                                 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
İzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çocuk Parkında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı Çocuk Parkında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Beton Direğe Çarpan Araç Hurdaya Döndü: 1 Ölü, 1 Yaralı Beton Direğe Çarpan Araç Hurdaya Döndü: 1 Ölü,...
6-8 Ekim Olayları Davasında Gültan Kışanak Tahliye Edildi 6-8 Ekim Olayları Davasında Gültan Kışanak Tahliye...
Polisin Üstüne Araç Sürdüğü İddia Edilen Sürücü: Polisin Üstüne Araç Sürdüğü İddia Edilen Sürücü:...
Kocaeli'de Pankart Gizemi: Herkes Nurettin'i Merak Etti Kocaeli'de Pankart Gizemi: Herkes Nurettin'i Merak...
Okulun Bahçesine Girmek İsterken Düşerek Mahsur Kaldı Okulun Bahçesine Girmek İsterken Düşerek Mahsur...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çocuk Parkında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çocuk parkı içinde iki grup kavga etti. Olayda bir kişi bıçakla, bir kişi...

Haberi Oku