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Bir Babanın En Acı Günü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş makinesinin çapması neticesinde hayatını kaybeden 2 yaşındaki Elis Ada son yolculuğuna uğurlandı.

Bir Babanın En Acı Günü

18 Ocak 2024 Perşembe 16:36

Tabutun başucunda gözyaşı döken acılı baba ise yürekleri burktu. 
  Kaza, dün Kazım Karabekir Mahallesi Alkın Sokak'ta meydana geldi. Şahin S. idaresindeki iş makinesi, geri manevra yaptığı sırada çocuklarıyla parka giden 29 yaşındaki Ceylan Şahin'e çarptı. Kazada bebek arabasında bulunan Elis Ada (2), iş makinesinin altında kalarak can verdi. 3 yaşındaki Gülbeyaz ve annesi ise yaralandı. Çocuklarını parka götürdüğü ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen anne, bebeğinin ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen baba Mehmet Şahin ise ölen bebeğinin oyuncağına sarılıp, "Elis hadi kalk kızım" diyerek gözyaşlarına hakim olmadı. Anne ve kızı, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, kahreden kaza görenlerin yüreğini sızlattı. 
 
  Son yolculuğuna uğurlandı 
  Elis Ada'nın cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak, Elmalı Cami'ye getirildi. Cenaze namazına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da katıldı. Elis Ada'nın cenazesi, Gebze Balçık köyündeki Darıca Mezarlığı'na defnedildi. 
  Öte yandan, anne Ceylan Şahin’in doğumu yaklaştığı için tedbirden hastanede kontrol altında tutulduğu bildirildi. Taburcu edilen 3 yaşındaki Gülbeyaz Şahin’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
                       



İHA
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