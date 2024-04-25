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Çalıntı Motorla Cinayet İşlemişler

Olayın ardından İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Mersin'de düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

Çalıntı Motorla Cinayet İşlemişler

25 Nisan 2024 Perşembe 12:06

 Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sosyal medyada başlayan tartışma cinayetle sona erdi. Kar maskeleri ile kahvehane basan iki kişi, 19 yaşındaki Arda Yücel Ekşioğlu'nu öldürdü. Olayın ardından 8 kişi gözaltına alındı.  
  Olay, 12 Nisan günü İstasyon caddesi üzerinde bulunan kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre Arda Yücel Ekşioğlu ile Y.T. sosyal medya üzerinden tartıştı. Olayın büyümesi üzerine karşı taraf harekete geçti. 
 
  Kar maskeleri ile geldiler  
  17 yaşındaki C.Ş. ile Y.T. kar maskelerini takarak, çalıntı motosiklet ile Arda Yücel Ekşioğlu'nun bulunduğu  kahvehaneye geldi. Silahı çeken Y.T. kahvehaneye ateş etti. 8 kurşunun isabet ettiği kahvehanede Arda Yücel Ekşioğlu hayatını kaybetti. Olayın ardından iki zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı.  
  Cinayetin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü cinayet büro ekipleri harekete geçti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, iki zanlının şehir dışına kaçtığı belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından cinayet zanlısı Y.T. Mersin'de, motosiklet sürücüsü C.Ç. Sakarya'da yakalandı. İki zanlının kaçmasına yardım ettikleri iddia edilen R.Ç., İ.A., M.İ.A., E.Ö., İ.K.T İstanbul, Sakarya, Mersin ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda yakalandı. A.Ö. ise polis ekiplerinin rutin kontrolleri sırasında gözaltına alındı. 
  Yakalanan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.  
                                        


İHA
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