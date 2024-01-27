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D-100’de 3 Araçlık Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 kara yolu geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D-100'de 3 Araçlık Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

27 Ocak 2024 Cumartesi 20:08

Kaza, Ataevler Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde giden yabancı uyruklu A.N.A. idaresindeki 34 DCT 389 plakalı otomobil, B.A. hakimiyetindeki 34 GG 1714 plakalı Peugot marka otomobil ile H.D. hakimiyetindeki 34 CUM 010 plakalı Subaru marka SUV tipi araç zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle SUV tipi araçtaki S.D. isimli yolcu yaralandı. Araç sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerinde adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.D., hastaneye kaldırıldı. 
  Kaza sebebiyle D-100 karayolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik kazalı araçların çekilmesiyle normal seyrine döndü. 





İHA
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