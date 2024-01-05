ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eski Eşinin Öldürdüğü Tülay, Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Tülay Dağaşan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Dağaşan'ın annesi ağıt yakarken, 2 oğlu ve babası ise taziyeleri kabul etti.

Eski Eşinin Öldürdüğü Tülay, Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

05 Ocak 2024 Cuma 19:47

Olay, dün akşam saatlerinde Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 152/1 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şefik A., kısa süre önce boşandığı eşi Tülay Dağaşan (45) ile konuşmak için bulunduğu evin sokağına geldi. O sırada işten gelen Tülay Dağaşan, Şefik A.’yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. İkili arasında başlayan konuşma tartışmaya dönüştü. Şefik A., tabanca ile eski eşine 5 el ateş etti. Tabancadan çıkan 3 kurşun kadının boynuna isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, Şefik A. ise servis aracına binerek kaçtı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şefik A., gece polis ekiplerine teslim oldu. Yerel televizyonun reklam departmanında çalışan Tülay Dağaşan'ın eski eşinden defalarca tehdit aldığı ve 2 çocukları olduğu öğrenildi. 
 
  Tülay Dağaşan toprağa verildi 
  Tülay Dağaşan'ın yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi bugün ailesine teslim edildi. Cenaze ikindi namazını müteakiben Darıca Fatih Orta Camiinde kılındı. Cenaze namazına ilçe belediye başkanları, il ve ilçe siyasi parti başkanları, gazeteciler, akrabaları ile sevenleri katıldı. Dağaşan'ın annesi gözayaşları içinde ağıt yakarken, 2 oğlu ve babası ise taziyeleri kabul etti. Dağaşan'ın kılınan cenaze namazı sonrası naaşı Balçık köyü Darıca mezarlığına defnedildi.  
                                   


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Darica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sokak Ortasında Bir Kişiyi Ağır Yaralamıştı, Adliyeye Sevk Edildi Sokak Ortasında Bir Kişiyi Ağır Yaralamıştı,...
Kars'taki Kazada Acı Detay: Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinliklerine Gidiyorlarmış Kars'taki Kazada Acı Detay: Sarıkamış Şehitlerini...
Boşandığı Eşini Öldürmüştü, Teslim Oldu Boşandığı Eşini Öldürmüştü, Teslim Oldu
Kocaeli'de Gümrük Kaçağı 48 Bin Dolu Ve Boş Makaron Ele Geçirildi Kocaeli'de Gümrük Kaçağı 48 Bin Dolu Ve Boş...
Kocaeli'de 2023'ün Uyuşturucu Tablosu Kocaeli'de 2023'ün Uyuşturucu Tablosu
Boşandığı Eşine Kurşun Yağdırdı: Boynundan Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti Boşandığı Eşine Kurşun Yağdırdı: Boynundan...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Sokak Ortasında Bir Kişiyi Ağır Yaralamıştı,...
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sokak ortasında tabancayla bir kişiyi ağır yaralayan zanlı adliyeye sevk...

Haberi Oku