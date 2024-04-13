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Gemide Yangın Çıktı: 2 Yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Beldeport liman işletmesindeki Hong Kong bandıralı geminin makine dairesinde çıkan yangında 2 gemi personeli yaralandı.

Gemide Yangın Çıktı: 2 Yaralı

13 Nisan 2024 Cumartesi 19:49

 Olay, saat 23.15 sıralarında Diliskelesi Mahallesi’ndeki Beldeport liman işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hong Kong bandıralı geminin makine dairesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye itfaiye, sağlık, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında yaralandığı tespit edilen 2 gemi personeli sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.  
  “2 gemi personeli hastaneye kaldırılmıştır” 
  Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlimizde faaliyette bulunan bir limanda Hong Kong bandıralı geminin makine dairesinde çıkan ufak çaplı yangın süratle ekiplerim tarafından söndürülmüştür. Yangında yaralanan 2 gemi personeli hastaneye kaldırılmıştır. Geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi. 
                                   


İHA
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