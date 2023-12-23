Haber Alınamayan Adam Evinde Uyurken Bulundu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tek başına yaşayan şahsa ulaşamayan yakınları 112'ye haber verdi. Balkondan eve giren itfaiye ekipleri şahsı uyurken buldu. Uyanır uyanmaz itfaiye ekiplerini karşısında gören adam yangın çıktığını düşünerek panik yaşadı.

Olay, Derince ilçesi Fatih Sultan Yadigar Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat Ataoğlu'nu (59) telefonla arayan akrabaları kendisinden haber alamayınca endişelendi. Telefonun kapalı olması kapalı olması sebebiyle başına bir şey gelmiş olmasından korkan akrabaları, Afyonkarahisar'dan 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine verilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, zilin çalınmasına rağmen kapının açılmaması üzerine harekete geçti. Sitenin 3 katının balkonuna teleskopik merdivenle ulaşan ekipler içeri girdi. Yapılan aramada yatakta uyuduğu görülen Ataoğlu, karşısında ekipleri görünce evde yangının çıktığı korkusuyla panikledi. Olayın kendisine izah edilmesiyle durumun farkına varan Ataoğlu'nun şarjı bittiği öğrenildi. Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan Ataoğlu'nda herhangi bir rahatsızlık olmadığı anlaşıldı. Durumun akrabalarına haber verilmesiyle ekipler bölgeden ayrıldı.

İHA