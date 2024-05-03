ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hava Almak İçin Çıktığı Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

5. kattan düşerek ölen yaşlı kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Hava Almak İçin Çıktığı Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

03 Mayıs 2024 Cuma 11:43

 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 92 yaşındaki kadının cenazesi, otopsi işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi. Yaşlı kadının balkona havaya almaya çıktığı ve dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi.   
 Olay, gece saatlerinde Turgut Mahallesi Kadı Bayırı Sokak'ta bulunan apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 92 yaşındaki Nebahat Altıparmak, yaşadığı apartmanın 5. katındaki balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan yaşlı kadını hastaneye götürdü. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Altıparmak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
 Torunuyla yaşayan kadının, hava almak için balkona çıktığı ve dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi. 2 çocuk annesi kadının yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Altıparmak'ın cenazesi, Kadıbayırı Cami'de kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.  
                                  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
İzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TEM'de Minibüs Alev Alev Yandı TEM'de Minibüs Alev Alev Yandı
5. Kattan Düşen 92 Yaşındaki Kadın Öldü 5. Kattan Düşen 92 Yaşındaki Kadın Öldü
Kazada Hayatını Kaybeden 18 Yaşındaki Futbolcu Son Yolculuğuna Uğurlandı Kazada Hayatını Kaybeden 18 Yaşındaki Futbolcu...
Trafik Işıklarında 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı Trafik Işıklarında 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Kocaeli'de Hafif Ticari Araç Ağaca Çarptı: 1 Yaralı Kocaeli'de Hafif Ticari Araç Ağaca Çarptı: 1 Yaralı
Otomobil Bariyere Çaptı: 1'i Ağır 2 Yaralı Otomobil Bariyere Çaptı: 1'i Ağır 2 Yaralı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

TEM'de Minibüs Alev Alev Yandı
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu.

Haberi Oku