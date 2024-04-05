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İş Adamı Aracında Ölü Bulundu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş adamı Reşat Mamik aracında ölü bulundu.

İş Adamı Aracında Ölü Bulundu

05 Nisan 2024 Cuma 11:10


  Olay, Yavuz Sultan Mahallesi Berrin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat müteahhiti 53 yaşındaki Reşat Mamik'i, evinden 50 metre uzaklıkta otomobilinin içinde hareketsiz halde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kilitli olan otomobilin kapılarını açtı. Ambulansa alınan ve kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışılan Mamik kurtarılamadı. 
  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  
                                          
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