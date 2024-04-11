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İş Merkezindeki Metruk Daire Alevlere Teslim Oldu, 2 Kişi Can Havliyle Dışarıya Çıktı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 5 katlı iş merkezinin 2’nci katındaki metruk daire alevlere teslim oldu.

İş Merkezindeki Metruk Daire Alevlere Teslim Oldu, 2 Kişi Can Havliyle Dışarıya Çıktı

11 Nisan 2024 Perşembe 16:20

 2 kişi can havliyle dışarıya çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi.   
  Olay, 12.30 sıralarında Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki 5 katlı iş merkezinin 2’nci katındaki metruk dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin bulunduğu dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dairenin camları patladı. 2 kişi can havliyle koşarak caddeye çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.  
  Öte yandan, yangın sebebiyle dairede büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkışını şüpheli bulan polis ekipleri durumu olay yeri inceleme ekiplerine bildirdi. 
  Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri dairede ve caddede çalışma gerçekleştirdi. Yangının kesin çıkış sebebi ekiplerin incelemelerinin ardından belli olacak. 
  
                                    


İHA
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