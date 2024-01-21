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Kahreden Kazada Yeni Görüntü: İş Makinesinin Altında Kalan Çocuk Böyle Kurtarıldı

Bebeğin öldüğü anne ve kızının yaralandığı feci kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kahreden Kazada Yeni Görüntü: İş Makinesinin Altında Kalan Çocuk Böyle Kurtarıldı

21 Ocak 2024 Pazar 16:49

- Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bebeğin öldüğü anne ve 3 yaşındaki çocuğunun yaralandığı feci kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, bir kişinin iş makinesi altında kalan kız çocuğunu çıkardığı ve yakınlarının feryat etiği anlar yer alıyor.   
  Kaza, 17 Ocak Çarşamba günü Kazım Karabekir Mahallesi Alkın Sokak’ta meydana geldi. Şahin S. idaresindeki iş makinesi, geri manevra yaptığı sırada çocuklarıyla parka giden 29 yaşındaki Ceylan Şahin'e çarptı. Kazada bebek arabasında bulunan 2 yaşındaki Elis Ada, iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. 3 yaşındaki Gülbeyaz ve annesi ise yaralandı. Çocuklarını parka götürdüğü ve 9 aylık hamile olduğu öğrenilen anne, bebeğinin öldüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen baba Mehmet Şahin ise ölen bebeğinin oyuncağına sarılarak, "Elis hadi kalk kızım" diye gözyaşlarına hakim olmadı. 
 
  İş makinesinin altından böyle çıkarıldı 
  Kahreden kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, iş makinesi altında kalan 3 yaşındaki Gülbeyaz'ın bir kişi tarafından çıkarıldığı anlar yer alıyor. Ayrıca görüntünün devamında olay yerine gelen yakınlarının feryat ettiği duyuluyor. 
                                       



İHA
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