Karısıyla Kavga Etti, Baldızını Bıçakladı: Mahalleli Sokağa Döküldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, karısıyla kavga ettiği sırada araya giren baldızını bıçaklayınca mahallede tansiyon yükseldi. Polis, kendi aralarında kavga eden mahalle sakinlerini ayırabilmek için havaya uyarı ateşi açtı.

Olay, gece saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, Y.K. isimli şahıs karısı ile tartıştı. Çiftin arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Öfkelenen Y.K., kavgayı ayırmak için araya giren baldızı E.H'yi bıçakladı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri ise evin önünde kalabalığa sebep oldu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Havaya uyarı ateşi açıldı

Olayın ardından mahallede tansiyon yükselince adrese takviye ekip istendi. Polis ekipleri kendi aralarında kavga eden ve gerginliğe sebep olan vatandaşlara müdahale etti. Mahalle sakinleri uyarıları dikkate almayınca polis tarafından havaya uyarı ateşi açıldı. Kalabalığın dağılmasının ardından zanlı Y.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İHA