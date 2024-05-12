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Kavşakta Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kavşakta 2 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kavşakta Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı

12 Mayıs 2024 Pazar 00:33

  Kaza, Kadıköy Mahallesi Santral Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Güneş Caddesi’nde seyir halinde olan H.B. hakimiyetindeki 41 ET 273 plakalı Hyundai marka otomobil ile Gazanfer Bilge Bulvarı’nda ilerleyen F.C.B. idaresindeki 52 ADT 555 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller yolun kenarına savruldu. Kazada, 52 ADT 555 plakalı otomobil sürücüsü F.C.B. ile yolcu Z.B. ve 41 ET 273 plakalı otomobildeki ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı ambulanslarla Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. 
  Kazaya karışan iki otomobil çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 
                                    


İHA
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